Pilates & Soi MJC Héritan Mâcon

Pilates & Soi

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 11:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Offrez-vous un moment de bien-être avec une pratique douce mêlant Pilates et réflexion sur vous, pour explorer vos sensations, relâcher les tensions et gagner en clarté intérieure.

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pilates & Soi

L’événement Pilates & Soi Mâcon a été mis à jour le 2026-01-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès