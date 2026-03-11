Pilates sur la plage Ciboure

Pilates sur la plage

Plage du centre Ciboure

2026-05-15

fin : 2026-05-15

2026-05-15

Yoga & Pilates sur la plage

Offrez-vous une parenthèse bien-être face à l’océan. Ces séances de yoga et de Pilates sur la plage permettent de renforcer le corps, d’améliorer la posture et de relâcher les tensions, tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel.

Entre respiration, mouvements fluides et renforcement musculaire, chaque séance invite à se reconnecter à son corps et à l’énergie de l’océan.

Accessible à tous les niveaux, ce moment de pratique en plein air est idéal pour commencer la journée en douceur, se ressourcer et profiter pleinement de l’atmosphère unique de la côte basque.

Merci de prendre votre serviette de plage. .

Plage du centre Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques

