Pilates Vichy Vitalité Place de l’Hôtel de ville 14 rue Fleury à l’ifmk Vichy

Pilates Vichy Vitalité

Place de l’Hôtel de ville 14 rue Fleury à l’ifmk Gymnase Sévigné Lafaye Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-05 2026-06-02

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Gymnastique Volontaire Vichy Bellerive propose des séances gratuites de découverte Pilates.

Renseignements et inscription par téléphone.

Place de l’Hôtel de ville 14 rue Fleury à l’ifmk Gymnase Sévigné Lafaye Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 90 47 59

English :

As part of the Vichy Vitality program, Gymnastique Volontaire Vichy Bellerive is offering free Pilates discovery sessions.

Information and registration by telephone.

