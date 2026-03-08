Pilates Vichy Vitalité Place de l’Hôtel de ville 14 rue Fleury à l’ifmk Vichy
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-06-02 20:00:00
2026-04-21 2026-05-05 2026-06-02
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Gymnastique Volontaire Vichy Bellerive propose des séances gratuites de découverte Pilates.
Renseignements et inscription par téléphone.
English :
As part of the Vichy Vitality program, Gymnastique Volontaire Vichy Bellerive is offering free Pilates discovery sessions.
Information and registration by telephone.
