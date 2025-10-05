Pilates & Yoga au Domaine de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence
Pilates & Yoga au Domaine de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence dimanche 5 octobre 2025.
Pilates & Yoga au Domaine de Métifiot
Dimanche 5 octobre 2025 de 9h30 à 12h. Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Participez à une séance de pilates et yoga, le dimanche 5 octobre de 9h30 à 12h au Domaine de Métifiot.
Venez pratiquer 1h de Pilates avec Marina suivie d’un temps thé / biscuits puis 1h de Yoga avec Blandine.
Dans le somptueux Domaine de Métifiot à Saint-Rémy-de-Provence. Une matinée entre bien-être, sport et relaxation, un temps pour soi ! .
Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 79 72 08 contact@domainedemetifiot.fr
English :
Join us for a Pilates and yoga session on Sunday, 5 October from 9:30 a.m. to 12 p.m. at the Domaine de Métifiot.
German :
Nehmen Sie am Sonntag, den 5. Oktober, von 9:30 bis 12:00 Uhr in der Domaine de Métifiot an einer Pilates- und Yogastunde teil.
Italiano :
Partecipate a una sessione di pilates e yoga domenica 5 ottobre dalle 9.30 alle 12.00 al Domaine de Métifiot.
Espanol :
Participe en una sesión de pilates y yoga el domingo 5 de octubre, de 9.30 a 12.00 h, en el Domaine de Métifiot.
L’événement Pilates & Yoga au Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles