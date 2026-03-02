Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon
Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon vendredi 10 avril 2026.
Pilates & Yoga sur chaises
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 11:00:00
2026-04-10
Une approche douce et sécurisée du Pilates, accessible à tous, y compris aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite.
Travail de la posture, de la mobilité et du renforcement musculaire en toute sérénité.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
