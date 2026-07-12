Pilâtes’Brunch Karma Kafé Erquy
dimanche 26 juillet 2026 · Karma Kafé · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Pilâtes’Brunch
Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche détente: cours de pilâte en pleine nature (si la météo le permet), suivi d’un brunch convivial, produits bio et locaux.
Séance accessible à tous, c’est l’occasion de bien démarrer votre journée!
Réservation par sms. .
Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 50 97 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pilâtes’Brunch Erquy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)
- Yoga sur la plage Camping Saint-Michel Erquy 12 juillet 2026
- Yogi’Brunch Erquy 12 juillet 2026
- Palmes au pied pour une balade aquatique Rue du Port Erquy 13 juillet 2026
- Stage de tennis Rue du Portuais Erquy 13 juillet 2026
- Fête Nationale & Feu d’artifice Plage du Centre Erquy 14 juillet 2026