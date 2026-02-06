Pile ou [ frasq ] #17 Le Générateur Gentilly
Pile ou [ frasq ] #17 Le Générateur Gentilly mardi 17 mars 2026.
En réunissant une trentaine d’artistes émergent·e·s – mais pas seulement – ces deux rendez-vous poussent chaque spectateur·ice à renouer avec le meilleur : être dans la fraîcheur et la surprise de la découverte de la création artistique. De par la simplicité des règles de Pile ou [ frasq ], pas d’autres enjeux que le plaisir de partager avec les performeur·ses l’intensité et la joie de leur engagement !
Les Participants POF
Session 1 :
Nom des artistes à venir
Session 2 :
Noms des artistes à venir
Infos pratiques :
1ère session : Mardi 17 mars à 20h.
2ème session : Jeudi 19 mars à 20h.
Billetterie sur place :
Tarif unique par session : 5 euros
Gratuit pour les habitant.e.s de la ville de Gentilly
Bar et petite restauration sur place
Pile ou [ frasq ] est une scène dédiée à la présentation d’actions et de gestes performatifs inattendus dans sa définition la plus large possible. Pour cette 17ème édition, qui se déroule le temps de deux soirées, c’est la promesse renouvelée de paris artistiques stimulants et de surprenantes découvertes.
Du mardi 17 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026 :
mardi, jeudi
de 20h00 à 23h00
payant
5 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-20T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-17T20:00:00+02:00_2026-03-17T23:00:00+02:00;2026-03-19T20:00:00+02:00_2026-03-19T23:00:00+02:00
Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly
Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)
Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)
Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/pile-ou-frasq-17-appel-a-participation/
Afficher la carte du lieu Le Générateur et trouvez le meilleur itinéraire