Pile ou [ frasq ] #17 Le Générateur Gentilly

En réunissant une trentaine d’artistes émergent·e·s – mais pas seulement – ces deux rendez-vous poussent chaque spectateur·ice à renouer avec le meilleur : être dans la fraîcheur et la surprise de la découverte de la création artistique. De par la simplicité des règles de Pile ou [ frasq ], pas d’autres enjeux que le plaisir de partager avec les performeur·ses l’intensité et la joie de leur engagement !

Infos pratiques :

1ère session : Mardi 17 mars à 20h.

2ème session : Jeudi 19 mars à 20h.

Billetterie sur place :

Tarif unique par session : 5 euros

Gratuit pour les habitant.e.s de la ville de Gentilly



Bar et petite restauration sur place

Pile ou [ frasq ] est une scène dédiée à la présentation d’actions et de gestes performatifs inattendus dans sa définition la plus large possible. Pour cette 17ème édition, qui se déroule le temps de deux soirées, c’est la promesse renouvelée de paris artistiques stimulants et de surprenantes découvertes.

Du mardi 17 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026 :

mardi, jeudi

de 20h00 à 23h00

payant

5 euros.

Public adultes.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

