Pili coït et les exocrines Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône

Pili coït et les exocrines Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône samedi 11 octobre 2025.

Pili coït et les exocrines

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Coréalisation LaPéniche

Concerts de clôture du festival « Ondes croisées », musique électroacoustique et arts sonores en partenariat avec la compagnie Alcôme

Le Grand 8, LaPéniche et La Cie Alcôme s’associent pour vous proposer deux groupes qui flirtent avec l’expérimental.

Les amoureux de Pili Coït (Jessica Martin Maresco Ez3kiel, Grand Sbam et Guilhem Meier Poil, Ukandanz-) s’excitent à jouer à deux, d’un air faussement minimaliste, une musique polyphonique et polyrythmique tintée de bidon métallique et d’éclats de 12 cordes. Mais pour célébrer cet hymne à l’amour charnel du Cantique des cantiques, ils démultiplient leurs zones érogènes en faisant appel à leurs amis les Exocrines. Leurs instruments permettent même d’aller titiller entre les demis-tons pour plus de sensations et plus d’épices orientales. Les chatouilles de cordes frottées-pincées, le souffle sans âge du kaval et la douce puissance des tubas-clarinettes basses diffusent dans tous nos sens les sécrétions d’amour chantées en araméen, frisant l’orgasme à chaque break de finger-drum.

En 1ère partie, Ulysse von Ecstasy, auteur-interprète à l’âme poétique, nous emporte à travers un subtil mélange de sonorités acoustiques et électroniques pour un voyage d’une profonde sensibilité.

Post scriptum de Lisa Bicheray, programmatrice du Grand 8

« Il est des musiciens qui nous font vibrer et oser un pas de côté. Pili Coït et les Exocrines sont de ceux-là. Ils nous emmènent dans leur univers singulier, partagé avec générosité. »

LA PRESSE EN PARLE

« Après la sortie de l’album Love Everywhere, Jessica Martin Maresco et Guilhem Meier ont sillonné l’Europe et donné une série de concerts inoubliables aux États-Unis. Pili Coït joue maintenant avec Les Exocrines, et est devenu un orchestre mutant de 8 musiciens. Ici, dans ce format élargi, Pili Coït sonne encore plus unique et comme toujours, ils sont à la fois invitants et engageants, brillants.

Et oui, les Pili Coït sont parfois érotiques, leur musique sent délicieusement bon, un creuset d’alchimie. »

The Organ Thing

« Une musique qui recueille en elle des expériences arrachées à la terre par les ongles, en les mêlant à une ouverture bruyante et libre, de sorte que les schémas peuvent joyeusement se briser. »

Sodapop

« L’avant-garde préside, savamment destructurée. » « Inclassable, ce split, si vous le domptez, vous garantira un vécu sans égal reconnu. »

Muzzart

COMMENTAIRES D’ARTISTES

« C’est la première fois qu’on entend du Rock Antique ! » Fred Roudet

« On ouvre une porte et on est plongé dans un autre espace-temps. »

« Une musique Exogène »

Greg Compagnon .

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 communication.conservatoire@legrandchalon.fr

English : Pili coït et les exocrines

German : Pili coït et les exocrines

Italiano :

Espanol :

L’événement Pili coït et les exocrines Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I