Pili Pili #6 Bamby + Babc

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 00:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Calor en plein hiver, les corps se libèrent ! Pili Pili, c’est quoi ? C’est le nom de nos soirées clubbing pimentées au twerk. Pour cette 6e édition, on invite Bamby, la Muse du dancehall pimpée au bouyon guyanais sauce shatta.

Calor en plein hiver, les corps se libèrent ! Pili Pili, c’est quoi ? C’est le nom de nos soirées clubbing pimentées au twerk. Pour cette 6e édition, on invite Bamby, la Muse du dancehall pimpée au bouyon guyanais sauce shatta. Et on rappelle le girl gang BABC qui maîtrise autant les platines que le dancefloor pour te faire bouger comme une reine sous notre boule à facettes. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calor in the middle of winter, bodies set free! What’s Pili Pili? It’s the name of our clubbing nights spiced up with twerk. For this 6th edition, we invite Bamby, the Muse of dancehall spiced up with Guyanese bouyon shatta sauce.

L’événement Pili Pili #6 Bamby + Babc Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37