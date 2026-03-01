Pilleurs de Terre Ciné-solidaire Cinéma François Truffaut Commercy

Pilleurs de Terre Ciné-solidaire

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14

Le cinéma François Truffaut organise une séance Ciné-solidaire avec le film Pilleurs de Terre suivi d’un débat avec la rélisatrice Fanny Paloma, le député de Meurthe-et-Moselle et rapporteur de la loi sur le devoir de vigilance Dominique Potier ainsi que l’agriculteur bio Claude Orbion.Tout public

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

English :

The François Truffaut cinema is organizing a Ciné-solidaire screening of the film Pilleurs de Terre, followed by a debate with film director Fanny Paloma, Meurthe-et-Moselle MP Dominique Potier, rapporteur for the law on duty of care, and organic farmer Claude Orbion.

