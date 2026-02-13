Pil’o Jeux, Centre socioculturel de la Pilotière – ACCOORD, Nantes

Pil’o Jeux 17 – 20 février Centre socioculturel de la Pilotière – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T09:30:00+01:00 – 2026-02-17T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Du mardi 17 au vendredi 20 février, venez découvrir la semaine du jeu à la Pilo : « Pil’o Jeux »

Au programme, de nombreuses activités gratuites pour petits et grands : motricité, transludique express, expo Légo, jeux de construction, rétrogaming…

– Mardi 17 février, 10h à 12h : Atelier Pixel Art

– Mercredi 18 février, 15h à 16h : Pétanque

– Jeudi 19 février, 19h30 à 21h30 : Soirée Jeux Escape Game

– Vendredi 20 février, 10h à 11h : Lectures en musique avec la Médiathèque F. Guépin et la Cie. Momamuz

& de 14h à 17h : Défi tableau en LEGO

Espace de jeux en libre accès tous les jours de l’évènement, de 9h30 – 12h30 / 14h – 17h

Centre socioculturel de la Pilotière – ACCOORD 31 Rue des Platanes, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir la semaine du jeu à la Pilo Jeux Semaine