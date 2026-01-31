Pil’o Jeux Centre socioculturel de la Pilotière Nantes

Pil'o Jeux Centre socioculturel de la Pilotière

Pil’o Jeux Centre socioculturel de la Pilotière Nantes mercredi 18 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 09:30 – 12:30
Gratuit : oui  En famille, Tout public 

Du mardi 17 au vendredi 20 février, venez découvrir la semaine du jeu à la Pilo : « Pil’o Jeux »Au programme, de nombreuses activités gratuites pour petits et grands : motricité, transludique express, expo Légo, jeux de construction, rétrogaming…- Mardi 17 février, 10h à 12h : Atelier Pixel Art- Mercredi 18 février, 15h à 16h : Pétanque- Jeudi 19 février, 19h30 à 21h30 : Soirée Jeux Escape Game- Vendredi 20 février, 10h à 11h : Lectures en musique avec la Médiathèque F. Guépin et la Cie. Momamuz& de 14h à 17h : Défi tableau en LEGOEspace de jeux en libre accès tous les jours de l’évènement, de 9h30 – 12h30 / 14h – 17h

Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr


Afficher la carte du lieu Centre socioculturel de la Pilotière et trouvez le meilleur itinéraire