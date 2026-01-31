Pil’o Jeux Centre socioculturel de la Pilotière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 09:30 – 12:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Du mardi 17 au vendredi 20 février, venez découvrir la semaine du jeu à la Pilo : « Pil’o Jeux »Au programme, de nombreuses activités gratuites pour petits et grands : motricité, transludique express, expo Légo, jeux de construction, rétrogaming…- Mardi 17 février, 10h à 12h : Atelier Pixel Art- Mercredi 18 février, 15h à 16h : Pétanque- Jeudi 19 février, 19h30 à 21h30 : Soirée Jeux Escape Game- Vendredi 20 février, 10h à 11h : Lectures en musique avec la Médiathèque F. Guépin et la Cie. Momamuz& de 14h à 17h : Défi tableau en LEGOEspace de jeux en libre accès tous les jours de l’évènement, de 9h30 – 12h30 / 14h – 17h

Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr



