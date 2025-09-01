Pilot fishes En haut en bas Le Mac Orlan Brest

Le Mac Orlan Brest

2026-02-11 19:00:00

2026-02-11 19:35:00

2026-02-11

Deux artistes sur scène. L’une est en haut Agathe, suspendue sur un trapèze, elle habite les airs. L’autre est en bas Arianna danse, elle habite le sol. Ce spectacle s’amuse à faire dialoguer deux univers et territoires très différents. En jouant avec la spécificité de leurs « habitats », Agathe et Arianna interagissent par des mouvements jouissifs et libérateurs. Avec cette pièce Léa Rault, danseuse et chorégraphe, a voulu s’adresser à l’enfance et plus particulièrement à nos sensations corporelles d’enfant. Quand le corps finit par devenir à la fois son propre terrain de jeu et le jeu lui-même et emmène vers d’autres horizons ceux de l’imaginaire.

Informations pratiques

Durée 35 minutes.

A partir de 6 ans.

Réservation recommandée. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200

