Pilotes en herbe

La Vigne Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

la séance de une heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Découverte de la moto tout terrain électrique, encadrée par un professionnel. Session d’une heure.

.

La Vigne Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@altesensations.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover electric off-road motorcycles, supervised by a professional. One-hour session.

L’événement Pilotes en herbe Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon