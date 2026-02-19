Pilotes en herbe Le Chambon-sur-Lignon
Pilotes en herbe Le Chambon-sur-Lignon mercredi 8 avril 2026.
Pilotes en herbe
La Vigne Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
la séance de une heure
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Découverte de la moto tout terrain électrique, encadrée par un professionnel. Session d’une heure.
.
La Vigne Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@altesensations.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover electric off-road motorcycles, supervised by a professional. One-hour session.
L’événement Pilotes en herbe Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon