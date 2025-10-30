Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille

Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 30 octobre 2025.

Pilotes en herbe

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Boisson fraîche et gouter inclus.

Enfants de 6 à 9 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Les pilotes en herbe ! ‍♀️

Pour les 6-9 ans slalom, freinage, équilibre, et même un peu de code de la route… le tout dans la bonne humeur et la bienveillance !

20€ (goûter compris).

.

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

English :

Budding drivers!

For 6-9 year-olds: slalom, braking, balance, and even a bit of highway code? all in good fun!

20 (snack included).

German :

Die angehenden Rennfahrer! ???

Für die 6- bis 9-Jährigen: Slalom, Bremsen, Gleichgewicht und sogar ein bisschen Verkehrsregeln? und das alles in guter Laune und mit viel Wohlwollen!

20 (inkl. Snack).

Italiano :

Piloti in erba!

Per bambini dai 6 ai 9 anni: slalom, frenata, equilibrio e anche un po’ di codice della strada… tutto in allegria!

20 (merenda inclusa).

Espanol :

¡Conductores en ciernes!

Para niños de 6 a 9 años: slalom, frenado, equilibrio e incluso un poco de código de circulación… ¡todo por diversión!

20 ¤ (merienda incluida).

L’événement Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal