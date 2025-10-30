Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille
Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 30 octobre 2025.
Pilotes en herbe
Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Boisson fraîche et gouter inclus.
Enfants de 6 à 9 ans.
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-10-30
Les pilotes en herbe ! ♀️
Pour les 6-9 ans slalom, freinage, équilibre, et même un peu de code de la route… le tout dans la bonne humeur et la bienveillance !
20€ (goûter compris).
Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr
English :
Budding drivers!
For 6-9 year-olds: slalom, braking, balance, and even a bit of highway code? all in good fun!
20 (snack included).
German :
Die angehenden Rennfahrer! ???
Für die 6- bis 9-Jährigen: Slalom, Bremsen, Gleichgewicht und sogar ein bisschen Verkehrsregeln? und das alles in guter Laune und mit viel Wohlwollen!
20 (inkl. Snack).
Italiano :
Piloti in erba!
Per bambini dai 6 ai 9 anni: slalom, frenata, equilibrio e anche un po’ di codice della strada… tutto in allegria!
20 (merenda inclusa).
Espanol :
¡Conductores en ciernes!
Para niños de 6 a 9 años: slalom, frenado, equilibrio e incluso un poco de código de circulación… ¡todo por diversión!
20 ¤ (merienda incluida).
