PILULE ROUGE Sainte-Croix-Vallée-Française

PILULE ROUGE

Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : 2026-01-10

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le foyer rural de la Vallée Française vous convie au spectacle Pilule Rouge de la compagnie Le Thyase. Maëlle compte bien vous faire gagner un peu de temps en vous racontant ce qu’elle a découvert sur le mythe du bon père de famille… Mais bon, c’est du stand-up. Donc au pire, on aura bien rigolé. Repas et buvette sur place.

Le foyer rural de la Vallée Française vous convie au spectacle Pilule Rouge de la compagnie Le Thyase, samedi 10 janvier à 19h au Piboulio. Le spectacle est suivi du repas.

Entrée prix libre & buvette sur place.

Maëlle compte bien vous faire gagner un peu de temps en vous racontant ce qu’elle a découvert sur le mythe du bon père de famille… Mais bon, c’est du stand-up. Donc au pire, on aura bien rigolé. .

Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

The Foyer Rural de la Vallée Française invites you to the show Pilule Rouge by the company Le Thyase. Maëlle plans to save you some time by telling you what she’s discovered about the myth of the good family man… But hey, it’s stand-up. So if nothing else, we’ll have a good laugh. Lunch and refreshments on site.

