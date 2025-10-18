« Pimp ton Amiénoise avec l’Art Déco » Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Amiens

Tarif atelier : 5 €

Début : 2025-10-18T15:00:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00

Découvre comment ajouter des éléments Art Déco à la façade d’une Amiénoise et repars avec ton dessin d’Amiénoise revisitée !

Découvre aussi différentes architectures Art Déco reconnues en jouant à notre jeu des 7 familles.

Places limitées à 20 participants.

À partir de 8 ans.

Goûter inclus.

Maison de l'Architecture des Hauts-de-France 15 rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

©maisondelarchitectureHDF