« Pimp ton Amiénoise avec l’Art Déco » Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Amiens
« Pimp ton Amiénoise avec l’Art Déco » Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Amiens samedi 18 octobre 2025.
« Pimp ton Amiénoise avec l’Art Déco » Samedi 18 octobre, 15h00 Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Somme
Tarif atelier : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T15:00:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00
Fin : 2025-10-18T15:00:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00
Découvre comment ajouter des éléments Art Déco à la façade d’une Amiénoise et repars avec ton dessin d’Amiénoise revisitée !
Découvre aussi différentes architectures Art Déco reconnues en jouant à notre jeu des 7 familles.
Places limitées à 20 participants.
À partir de 8 ans.
Goûter inclus.
Maison de l’Architecture des Hauts-de-France 15 rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france/evenements/pimp-ton-amienoise-avec-l-art-deco »}]
Découvre comment ajouter des éléments Art Déco à la façade d’une Amiénoise et repars avec ton dessin d’Amiénoise revisitée !
©maisondelarchitectureHDF