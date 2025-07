Pimp ton Escale L’Escale Bruz

Entrée libre et ouverte à tous

Le centre social l’Escale organise une session « Pimp ton Escale » pour embellir ce lieu. Au programme : création d’une fresque participative.

Que vous ayez une heure, une demi-journée ou toute la journée, votre aide sera la bienvenue ! N’oubliez pas de prévoir des habits adéquats.

Rendez-vous de 14h à 17h.

Ouvert à toutes et à tous, enfants et adultes !

accueil@escale-bruz.fr 0787102650

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine