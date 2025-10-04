Pimp ton tee-shirt Médiathèque De Longpont Longpont-sur-Orge

Pimp ton tee-shirt Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque De Longpont Essonne

Entrée gratuite – Accessible à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Crée ton propre style ! Viens imaginer et concevoir ton motif directement sur ordinateur, puis découvre comment le découper dans du flex pour le transférer sur ton T-shirt.

Un atelier créatif et pratique avec la découpeuse Silhouette, pour repartir avec un vêtement unique et personnalisé selon ton inspiration !

Médiathèque De Longpont 26 rue de Lormoy 91310 Longpont-sur-Orge Longpont-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France 0169014144 https://mediatheques.coeuressonne.fr/

