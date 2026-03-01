Pimpe ton affiche accessible ! Salle Magenta Rennes Samedi 28 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Et si on changeait de regard ? Cet atelier vous propose de découvrir l’accessibilité à travers la création d’une affiche de festival.

Cartes, lunettes, outils d’écriture en braille… explorez des dispositifs concrets qui accompagnent la création graphique pour la rendre accessible à tous·tes. Un moment pour expérimenter, questionner ses habitudes et créer autrement, en adoptant le prisme de l’accessibilité.

Avec plusieurs membres du hackathon Nos Futurs sur l’accessibilité réunissant des élèves en école d’art – **DN MADE, DSAA, LISAA, EESAB**, et des personnes concernées par la communication accessible – **Le Foyer André Breton, Le temps du regard, L’Añvol, Le Groupe d’Entraide Mutuelle Laouen**.

Un accompagnement des **Tombées de la Nuit** et **Nos Futurs**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00

Salle Magenta Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



