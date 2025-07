Pince et pêche La richerie Torchamp

Pince et pêche La richerie Torchamp vendredi 18 juillet 2025 14:00:00.

Pince et pêche

La richerie Centre de Pleine Nature Torchamp Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 15:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-11

Marin d’eau douce enfile tes bottes et part à la pêche aux petites bêtes aux dizaines de pattes !

Avec les précieux conseils du Centre de Pleine Nature, tu ne pêcheras ni à la ligne, ni à la mouche mais à la balance. Les écrevisses n’ont qu’à bien se tenir !

– RDV à 14h au Centre de Pleine Nature de Torchamp

– Prévoir des vêtements ne craignant rien et des chaussures imperméables

– Enfant pouvant être en autonomie à partir de 8 ans uniquement

Marin d’eau douce enfile tes bottes et part à la pêche aux petites bêtes aux dizaines de pattes !

Avec les précieux conseils du Centre de Pleine Nature, tu ne pêcheras ni à la ligne, ni à la mouche mais à la balance. Les écrevisses n’ont qu’à bien se tenir !

– RDV à 14h au Centre de Pleine Nature de Torchamp

– Prévoir des vêtements ne craignant rien et des chaussures imperméables

– Enfant pouvant être en autonomie à partir de 8 ans uniquement .

La richerie Centre de Pleine Nature Torchamp 61330 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 info@ot-domfront.com

English : Pince et pêche

Freshwater sailors put on your boots and go fishing for little creatures with dozens of legs!

With the invaluable advice of the Centre de Pleine Nature, you won’t be fishing with a line or a fly, but with a scale. Crayfish better watch out!

– Meet at 2pm at the Centre de Pleine Nature in Torchamp

– Bring waterproof clothing and shoes

– Children aged 8 and over only

German :

Süßwassermatrose, zieh deine Stiefel an und geh auf die Jagd nach kleinen Tieren mit Dutzenden von Beinen!

Mit den wertvollen Tipps des Centre de Pleine Nature fischst du weder mit der Angel noch mit der Fliege, sondern mit der Waage. Die Krebse haben es gut!

– RDV um 14 Uhr im Centre de Pleine Nature in Torchamp

– Unerwartete Kleidung und wasserfeste Schuhe mitbringen

– Kinder, die selbstständig sein können, nur ab 8 Jahren

Italiano :

Indossate i vostri stivali d’acqua dolce e andate a pescare piccole creature con decine di zampe!

Con i preziosi consigli del Centre de Pleine Nature, non pescherete con una lenza o una mosca, ma con una bilancia. I gamberi dovranno comportarsi bene!

– Ritrovo alle 14:00 presso il Centre de Pleine Nature di Torchamp

– Portare abbigliamento e scarpe impermeabili

– Solo bambini a partire dagli 8 anni

Espanol :

Ponte las botas de agua dulce y sal a pescar pequeñas criaturas con decenas de patas

Con los inestimables consejos del Centre de Pleine Nature, no pescará con sedal ni con mosca, sino con una balanza. Los cangrejos de río tendrán que portarse bien

– Cita a las 14:00 en el Centre de Pleine Nature de Torchamp

– Llevar ropa y calzado impermeables

– Sólo para niños a partir de 8 años

L’événement Pince et pêche Torchamp a été mis à jour le 2025-03-25 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne