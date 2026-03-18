Pince mi pince moi petite pêche aux crabes Office de tourisme Coeur du Bassin Lanton

Pince mi pince moi petite pêche aux crabes

Office de tourisme Coeur du Bassin Allée Robinville Lanton Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-23 2026-04-27 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

C’est parti pour une sortie à la pêche aux crabes !

Installé sur un petit pont au-dessus de la rivière, tu découvriras les joies de la pêche traditionnelle, accompagné d’un animateur environnement. Après avoir jeté ton filet au fond de la rivière, il te suffit de remonter lentement, très lentement pour parvenir à attraper une multitude de petits crabes ! Attention à toi, il te faudra être vigilent pour ne pas les laisser partir !

Les crabes pêchés sont remis à l’eau en fin d’activité.

A partir de 6 ans.

Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .

Office de tourisme Coeur du Bassin Allée Robinville Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

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English : Pince mi pince moi petite pêche aux crabes

L’événement Pince mi pince moi petite pêche aux crabes Lanton a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur Bassin