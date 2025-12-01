Pinceau, le petit lutin farceur du MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Pinceau, le petit lutin farceur du MAHB

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-24 12:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Il est de retour au musée ! Pinceau le lutin du Père Noël avait hâte de revenir auprès des oeuvres du MAHB qu’il adore.

Ouvrez l’œil, il se cache peut-être derrière une sculpture ou sous un cadre ! Photographiez-le, montrez votre photo à l’accueil du musée et tentez de gagner une surprise…

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

English : Pinceau, le petit lutin farceur du MAHB

He’s back at the museum! Santa?s elf Pinceau was eager to return to the MAHB artworks he loves so much.

Open your eyes and you’ll find him hiding behind a sculpture or under a frame! Photograph him, show your photo to the museum reception desk and you could win a surprise?

