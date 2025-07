Pinceaux et faïences une visite-atelier pour tous! Châtellerault

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-29

Les enfants et les adultes sont conviés à un atelier créatif autour de la peinture sur céramique. Un médiateur vous guidera à travers l’exposition temporaire pour éveiller votre créativité et vous inspirer des œuvres présentées afin de réaliser un décor d’assiette.

Un moment de complicité et d’expression artistique à partager en famille !

à partir de 9 ans

Tarif : 10€/ adulte 2,5 €/ enfant

Sur réservation auprès du musée .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

