Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze jeudi 16 avril 2026.
Pinces, nageoires et mandibules Jeudi 16 avril, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Bottes recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms !
Partez à la rencontre de ces petites bêtes étonnantes lors d’une pêche dans les eaux tranquilles du marais.
Dès 4 ans.
Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Partez à la rencontre de ces petites bêtes étonnantes lors d’une pêche dans les eaux tranquilles du marais. Dès 4 ans. pêche marais
Béatrice gillot