Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Pinces, nageoires et mandibules Jeudi 16 avril, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms !

Partez à la rencontre de ces petites bêtes étonnantes lors d’une pêche dans les eaux tranquilles du marais.

Dès 4 ans.

Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Béatrice gillot