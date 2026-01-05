Ping Pong La Chal Saint-Jean-d’Arves
Ping Pong La Chal Saint-Jean-d’Arves jeudi 29 janvier 2026.
Ping Pong
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
L’animation Ping-pong propose un moment ludique et convivial autour de matchs amicaux. Une activité idéale pour s’amuser et se défier en toute simplicité.
.
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English :
Ping-pong offers a fun and friendly experience with friendly matches. An ideal activity for having fun and challenging yourself in a simple way.
