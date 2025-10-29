PINGOUIN* Cessenon-sur-Orb

Pingouin*

Cie Virgule / Virgile Dagneaux

Danse

Pingouin* est l’histoire d’un voyage. Un voyage initiatique en compagnie d’un pingouin partant à la découverte du monde…

Avec sa démarche bancale et sa livrée noire et blanche, le pingouin est un drôle d’oiseau qui attire la sympathie. Un pingouin qui danse et qui joue, c’est simple, ludique et enfantin.

La compagnie Virgule invite petits et grands à suivre les explorations solitaires de ce personnage clownesque dans les étendues glacées du Grand Nord. Patinant sur la banquise avec malice, il évolue avec grâce dans l’océan et nous entraîne avec ses tours et ses facéties dans son voyage semé d’embûches.

Ce solo dansé mêle les codes de la danse contemporaine, du hip-hop, du mime et des claquettes pour nous conter les pérégrinations poétiques de ce charmant pingouin. Une fable existentielle et poétique au cœur de la banquise pour tous les âges, qui aborde avec tendresse les notions de dépassement de soi et de découverte.

Jeune public

Dès 4 ans .

Rue des Jardins Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

