PINGOUIN* Couffoulens
PINGOUIN* Couffoulens mercredi 18 mars 2026.
5 Route de Pomas Couffoulens Aude
Début : 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Dès 3 ans Durée 30 min Compagnie Virgule
Dans le cadre de SCÈNES D’ENFANCE avec le soutien du Département de l’Aude.
C’est l’histoire d’un voyage. Celle d’un pingouin partant à la découverte du monde.
Embarquez pour cette virée au sein d’un conte dansé où se mêlent les codes de la danse hip-hop, contemporaine et des claquettes. Glissez sur la banquise glacée, peuplée de poissons bleus dans une mer scintillante, au son du vent et de la houle.
Avec poésie et humour, Pingouin* propose une approche philosophique des notions de dépassement de soi et de découverte, en la rendant accessible pour petits et grands.
Un voyage à tout petits pas en compagnie d’un drôle de guide un pingouin !
5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 theatredanslesvignes@tdlv.net
English :
From age 3 Duration: 30 min Compagnie Virgule
As part of SCÈNES D?ENFANCE with the support of the Département de l’Aude.
This is the story of a journey. The story of a penguin setting out to discover the world.
Embark on a journey that blends the codes of hip-hop, contemporary and tap dance. Glide across an icy ice floe, populated by blue fish in a sparkling sea, to the sound of wind and swell.
With poetry and humor, Pingouin* takes a philosophical approach to the notions of self-transcendence and discovery, making it accessible to young and old alike.
A journey in tiny steps, in the company of a funny guide: a penguin!
German :
Ab 3 Jahren Dauer: 30 Min. Compagnie Virgule
Im Rahmen von SCÈNES D?ENFANCE mit der Unterstützung des Département de l’Aude.
Es ist die Geschichte einer Reise. Die Geschichte eines Pinguins, der sich aufmacht, die Welt zu entdecken.
Begeben Sie sich auf diese Reise in einem getanzten Märchen, in dem sich die Codes des Hip-Hop, des zeitgenössischen Tanzes und des Stepptanzes vermischen. Gleiten Sie über die eisige Eisscholle, bevölkert von blauen Fischen in einem glitzernden Meer, begleitet vom Klang des Windes und der Brandung.
Mit Poesie und Humor bietet Pinguin* eine philosophische Annäherung an die Begriffe Selbstüberwindung und Entdeckung, indem er sie für Groß und Klein zugänglich macht.
Eine Reise in ganz kleinen Schritten in Begleitung eines seltsamen Führers: eines Pinguins!
Italiano :
Da 3 anni Durata: 30 min Compagnie Virgule
Nell’ambito di SCÈNES D’ENFANCE con il sostegno del Dipartimento dell’Aude.
Questa è la storia di un viaggio. La storia di un pinguino che parte alla scoperta del mondo.
Un viaggio attraverso un racconto danzato che fonde i codici dell’hip-hop, della danza contemporanea e del tip tap. Scivolate lungo una banchisa ghiacciata, popolata da pesci blu in un mare scintillante, al suono del vento e delle onde.
Con poesia e umorismo, Pingouin* adotta un approccio filosofico alle nozioni di autotrascendenza e scoperta, rendendolo accessibile a grandi e piccini.
Un viaggio a piccoli passi in compagnia di una strana guida: un pinguino!
Espanol :
A partir de 3 años Duración: 30 min Compagnie Virgule
En el marco de SCÈNES D’ENFANCE con el apoyo del Département de l’Aude.
Esta es la historia de un viaje. La historia de un pingüino que sale a descubrir el mundo.
Embárquese en un viaje a través de un cuento bailado que mezcla los códigos del hip-hop, la danza contemporánea y el claqué. Deslízate por una banquisa helada, poblada de peces azules en un mar centelleante, al son del viento y el oleaje.
Con poesía y humor, Pingouin* aborda de forma filosófica las nociones de autotrascendencia y descubrimiento, haciéndola accesible a grandes y pequeños.
Un viaje a pequeños pasos en compañía de un extraño guía: ¡un pingüino!
