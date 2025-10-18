Pink Camp Run Up Charleville-Mézières

Pink Camp Run Up Charleville-Mézières samedi 18 octobre 2025.

Pink Camp Run Up

11, rue Claude Chrétien Charleville-Mézières Ardennes

Rendez-vous le samedi 18 octobre à 9h pour la PINK CAMP RUN UP 2025 !Nouveau parcours, avec zéro chrono et sans classement, cette course a pour but de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Grâce à vous, les fonds récoltés sera reversés la Ligue Contre le Cancer 08 et au Dragon ladies 08 ! 9 h : Accueil des participants9 h 30 : Échauffement avec TC coach sportif, préparateur physique9 h 45 : Départ de la Maison du Campus pour effectuer plusieurs tours du Campus Sup Ardenne sur une distance d’environ 5 km11 h : Fin de course et tirage au sort pour gagner de jolis lotsDes goodies et une collation seront offertes, et une buvette sera sur place avec viennoiseries, boissons chaudes et froides, ainsi que des snacks pour le midi ! Inscription à partir de 5€, ouverte à tous dès 14 ans. Votre course, leur espoir !

11, rue Claude Chrétien Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

English :

Join us on Saturday, October 18 at 9 a.m. for PINK CAMP RUN UP 2025! a new course, with zero time and no ranking, to support the fight against breast cancer. Thanks to you, the funds raised will be donated to the Ligue Contre le Cancer 08 and Dragon ladies 08! 9 am: Welcome for participants9:30 am: Warm-up with TC coach, physical trainer9:45 am: Start from the Maison du Campus to complete several laps of the Sup Ardenne Campus over a distance of around 5 km11 am: End of race and draw to win attractive prizesGoodies and a snack will be offered, and a refreshment bar will be on site with pastries, hot and cold drinks, as well as snacks for lunch…! Registration from 5 euros, open to everyone aged 14 and over. Your race, their hope!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 18. Oktober um 9 Uhr zum PINK CAMP RUN UP 2025!!! Dieser neue Lauf, bei dem es keine Zeitmessung und keine Platzierung gibt, hat zum Ziel, den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Dank Ihrer Hilfe werden die gesammelten Gelder an die Ligue Contre le Cancer 08 und die Dragon ladies 08 gespendet! 9 Uhr: Empfang der Teilnehmer9.30 Uhr: Aufwärmen mit TC Sportcoach, Konditionstrainer9.45 Uhr: Start am Campushaus, um mehrere Runden auf dem Campus Sup Ardenne über eine Distanz von ca. 5 km zu absolvieren11 Uhr: Ende des Laufs und Verlosung schöner PreiseGoodies und ein Snack werden angeboten, und es gibt einen Imbiss mit Gebäck, heißen und kalten Getränken sowie Snacks für die Mittagspause! Anmeldung ab 5?, offen für alle ab 14 Jahren. Ihr Lauf, ihre Hoffnung!

Italiano :

Unisciti a noi sabato 18 ottobre alle 9 per la PINK CAMP RUN UP 2025, un nuovo percorso senza limiti di tempo e senza classifica. Grazie a voi, i fondi raccolti saranno devoluti alla Ligue Contre le Cancer 08 e alle Dragon ladies 08! 9.00: Accoglienza dei partecipanti9.30: Riscaldamento con l’allenatore sportivo TC, preparatore fisico9.45: Partenza dalla Maison du Campus per completare diversi giri del Campus Sup Ardenne su una distanza di circa 5 km11.00: Fine della gara e sorteggio per vincere alcuni fantastici premiGoodies e uno spuntino saranno offerti, e un bar di ristoro sarà presente sul posto con pasticcini, bevande calde e fredde, nonché snack per il pranzo…! L’iscrizione inizia a 5 euro ed è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. La vostra corsa, la loro speranza!

Espanol :

Únete a nosotros el sábado 18 de octubre a las 9h para el PINK CAMP RUN UP 2025, un nuevo recorrido sin límite de tiempo y sin clasificación. Gracias a ti, los fondos recaudados se donarán a la Ligue Contre le Cancer 08 y a Dragon ladies 08! 9h: Bienvenida a los participantes9.30h: Calentamiento con el entrenador deportivo TC, preparador físico9.45h: Salida desde la Maison du Campus para completar varias vueltas al Campus Sup Ardenne sobre una distancia de unos 5km11h: Fin de carrera y sorteo de fantásticos premiosSe ofrecerán golosinas y un tentempié, y habrá un bar de refrescos in situ con bollería, bebidas frías y calientes, así como tentempiés para comer…! La inscripción comienza a los 5 euros y está abierta a todos los mayores de 14 años. ¡Tu carrera, su esperanza!

