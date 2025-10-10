PINK CITY WORLD BATTLE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 22 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

C’est l’évènement mondial de Breakdance ! Sur une durée de 3 jours, les meilleurs Breakdancers du monde entier se rassemblent au cœur de Toulouse pour participer à des Battles où toutes les catégories du Breakdance sont représentées.

LE CONCEPT Chaque délégation internationale est composée de 5 danseurs. Chaque danseur de la délégation participe à l’une des compétitions en 1vs1 et tente de marquer le maximum de points pour son équipe. Un classement est maintenu tout au long du week-end en fonction des performances individuelles et collectives. L’équipe qui accumule le plus de points à travers les battles en 1vs1 et lors du 5vs5 est couronnée vainqueur du PINK CITY WORLD BATTLE.

Voici le programme détaillé

DAY 1 BEFORE PARTY

Plongez dans une ambiance électrique où les sonorités Funky & Old School résonneront, invitant tous les passionnés de musique et de danse à se réunir pour une nuit mémorable. Mais ce n’est pas tout, car la soirée inaugure également la première étape du Battle international Pink City World Battle avec les catégories 1 contre 1 Footwork et 1 contre 1 Toprock.

DAY 2 BLOCK PARTY

Dans cet événement incontournable, la deuxième étape de la compétition mondiale vous réserve des moments époustouflants avec les catégories 1 contre 1 Bboys, 1 contre 1 Bgirls et 1 contre 1 Powermoves & Tricks.

DAY 3 LE GRAND FINAL

Rejoignez-nous pour le point d’orgue incontournable Le GRAND FINAL du battle PINK CITY WORLD BATTLE ! Plongez au cœur de l’apothéose tant attendue de cet événement mondial sensationnel. Attendez-vous à être captivé par la catégorie légendaire CREW VS CREW ! Les plus éminentes délégations mondiales de Breakdance rivaliseront pour votre plus grand plaisir.

En plus des compétitions, le festival comprend également d’autres événements tels que l’After Party, des Masterclasses (cours dispensés par des danseurs experts), une Music Block Party (fête de rue musicale), des expositions, des Foodtrucks et des showcases (démonstrations de danse). L’ensemble de ces éléments crée une expérience immersive et dynamique pour les participants et les spectateurs, célébrant la culture du Breakdance sous toutes ses facettes !

breakinschoolprod@gmail.com

English :

It?s the world?s biggest Breakdance event! Over a period of 3 days, the best Breakdancers from all over the world gather in the heart of Toulouse to take part in Battles in which all Breakdance categories are represented.

German :

Es ist das weltweite Breakdance-Event! An drei Tagen kommen die besten Breakdancer aus der ganzen Welt im Herzen von Toulouse zusammen, um an den Battles teilzunehmen, bei denen alle Kategorien des Breakdance vertreten sind.

Italiano :

È il più grande evento di Breakdance del mondo! Per 3 giorni, i migliori ballerini di Breakdance di tutto il mondo si riuniscono nel cuore di Tolosa per partecipare a battaglie in cui sono rappresentate tutte le categorie della Breakdance.

Espanol :

¡Es el mayor evento mundial de Breakdance! Durante 3 días, los mejores Breakdancers de todo el mundo se reúnen en el corazón de Toulouse para participar en Batallas en las que están representadas todas las categorías de Breakdance.

