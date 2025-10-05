Pink Course Thillotine rue des Libérateurs Le Thillot

Pink Course Thillotine rue des Libérateurs Le Thillot dimanche 5 octobre 2025.

Pink Course Thillotine

rue des Libérateurs Salle Omnisport Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:30:00

Marche ou course solidaire sur 6 kilomètres de sentiers dans la nature au profit de la Ligue contre le Cancer. Inscriptions et réservations par mail, restauration sur réservation.Tout public

rue des Libérateurs Salle Omnisport Le Thillot 88160 Vosges Grand Est avec.lethillot@gmail.com

English :

Walk or run along 6 kilometers of nature trails in aid of the Ligue contre le Cancer. Registration and reservations by e-mail, catering by prior arrangement.

German :

Solidaritätsmarsch oder -lauf auf 6 Kilometern Naturpfaden zu Gunsten der Krebsliga. Anmeldungen und Reservierungen per E-Mail, Verpflegung auf Vorbestellung.

Italiano :

Camminare o correre lungo 6 chilometri di percorsi naturali a favore della Ligue contre le Cancer. Iscrizioni e prenotazioni via e-mail, catering su prenotazione.

Espanol :

Camine o corra a lo largo de 6 kilómetros de senderos naturales a beneficio de la Liga contra el Cáncer. Inscripciones y reservas por correo electrónico, restauración previa concertación.

