Pink Course Thillotine rue des Libérateurs Le Thillot
Pink Course Thillotine rue des Libérateurs Le Thillot dimanche 5 octobre 2025.
Pink Course Thillotine
rue des Libérateurs Salle Omnisport Le Thillot Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marche ou course solidaire sur 6 kilomètres de sentiers dans la nature au profit de la Ligue contre le Cancer. Inscriptions et réservations par mail, restauration sur réservation.Tout public
rue des Libérateurs Salle Omnisport Le Thillot 88160 Vosges Grand Est avec.lethillot@gmail.com
English :
Walk or run along 6 kilometers of nature trails in aid of the Ligue contre le Cancer. Registration and reservations by e-mail, catering by prior arrangement.
German :
Solidaritätsmarsch oder -lauf auf 6 Kilometern Naturpfaden zu Gunsten der Krebsliga. Anmeldungen und Reservierungen per E-Mail, Verpflegung auf Vorbestellung.
Italiano :
Camminare o correre lungo 6 chilometri di percorsi naturali a favore della Ligue contre le Cancer. Iscrizioni e prenotazioni via e-mail, catering su prenotazione.
Espanol :
Camine o corra a lo largo de 6 kilómetros de senderos naturales a beneficio de la Liga contra el Cáncer. Inscripciones y reservas por correo electrónico, restauración previa concertación.
