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AGENDA · Le Thillot

Pink Course Thillotine en face de la Salle Omnisports Le Thillot

dimanche 4 octobre 2026 · en face de la Salle Omnisports · Le Thillot

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
en face de la Salle Omnisports
Adresse
9 bis Rue des libérateurs
Ville
88160 Le Thillot
Département
Vosges
Tarif
5 Tarif enfant

Le Thillot

Pink Course Thillotine

en face de la Salle Omnisports 9 bis Rue des libérateurs Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Marchons ensemble pour prévenir la maladie ! Avec Vannson, la commune du Thillot et l’A.V.E.C. 6 km et ambiance color run ! Marche solidaire d’Octobre Rose : participation reversée à la ligue contre le cancer.Tout public
5  .

en face de la Salle Omnisports 9 bis Rue des libérateurs Le Thillot 88160 Vosges Grand Est  

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English :

Let’s walk together to prevent disease! With Vannson, the town of Le Thillot, and A.V.E.C.—a 6-km walk with a Color Run vibe! Pink October Solidarity Walk: proceeds go to the League Against Cancer.

L’événement Pink Course Thillotine Le Thillot a été mis à jour le 2026-09-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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