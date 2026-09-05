Pink Course Thillotine en face de la Salle Omnisports Le Thillot

dimanche 4 octobre 2026 · en face de la Salle Omnisports · Le Thillot

Informations pratiques

Le Thillot

Pink Course Thillotine

en face de la Salle Omnisports 9 bis Rue des libérateurs Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marchons ensemble pour prévenir la maladie ! Avec Vannson, la commune du Thillot et l’A.V.E.C. 6 km et ambiance color run ! Marche solidaire d’Octobre Rose : participation reversée à la ligue contre le cancer.Tout public

5 .

en face de la Salle Omnisports 9 bis Rue des libérateurs Le Thillot 88160 Vosges Grand Est

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English :

Let’s walk together to prevent disease! With Vannson, the town of Le Thillot, and A.V.E.C.—a 6-km walk with a Color Run vibe! Pink October Solidarity Walk: proceeds go to the League Against Cancer.

L’événement Pink Course Thillotine Le Thillot a été mis à jour le 2026-09-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES