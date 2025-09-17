Pink Floyd The Wall Théâtre de l’Arche Tréguier

Pink Floyd The Wall

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-17 20:30:00

Un film d’Alan Parker Royaume Uni 1982 1h40 VOst

Un rockeur dépressif s’enferme dans un mur mental, entre hallucinations et souvenirs traumatiques.

Ce film musical est une plongée visuelle et sonore dans la folie et la révolte. .

