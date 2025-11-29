PINK FLOYD TRIBUTE

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 17 – 17 – 17

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Théâtre Municipal, place de la République.

.

5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Théâtre Municipal, place de la République.

German :

Stadttheater, Place de la République.

Italiano :

Théâtre Municipal, place de la République.

Espanol :

Théâtre Municipal, place de la République.

L’événement PINK FLOYD TRIBUTE Perpignan a été mis à jour le 2025-10-27 par PERPIGNAN TOURISME