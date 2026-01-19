Pink Martini Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 20:30 –

Gratuit : non 37 € à 69 € 37 € à 69 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/pink-martini.html Tout public

Depuis maintenant 31 ans, Pink Martini, moteur inépuisable de joie, continue de porter la mission de son fondateur Thomas Lauderdale, qui consiste à promouvoir la connexion multiculturelle et l’inclusion, sur les scènes de concerts des six continents.Présentant un mélange de pop old-school entraînante, de couleurs du monde, de sonorités big band qui donnent envie de taper du pied et de glamour hollywoodien, le « petit orchestre » le plus célèbre de l’Oregon joue une musique destinée à plaire à tous, quels que soient l’âge ou les origines. Il se produit avec plusieurs voix emblématiques, dont la première chanteuse du groupe, China Forbes, l’inimitable Storm Large, le fringant Ari Shapiro de NPR, la soulful Edna Vazquez, le finaliste d’America’s Got Talent Jimmie Herrod et la sensation internationale Meow Meow.

Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes 44300



