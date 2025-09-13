PINK MARTINI – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

PINK MARTINI – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar samedi 13 septembre 2025.

PINK MARTINI Début : 2025-09-13 à 20:00. Tarif : – euros.

ELDORADO PRESENTE EN ACCORD AVEC LES VISITEURS DU SOIR : PINK MARTINILe mythique groupe originaire de Portland est de retour sur scène pour fêter ses 30 ans de carrière.« … Je ne veux pas travailler… », « Una Notte a Napoli », « Yolanda »… Storm Large, Thomas Lauderdale et les autres membres du groupe reprendront leurs plus grands tubes aux influences rétro mêlant jazz, rythmes latins et chansons polyglottes mais également des surprises et nouveautés qu’ils dévoileront cette année.Afin de fêter ce cap symbolique et ce lien si particulier avec la France, Pink Martini s’arrêtera pour la première fois au Palais des Congrès de Montélimar le 13 septembre 2025. La fête continue !

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26