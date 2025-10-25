Pink Party Salle des fêtes Roullet-Saint-Estèphe

Pink Party Salle des fêtes Roullet-Saint-Estèphe samedi 25 octobre 2025.

Pink Party

Salle des fêtes Le Bourg Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Chaque réservation est plus qu’une simple participation elle contribue directement à soutenir l’association FleurdIsa, qui œuvre en Charente pour améliorer le quotidien et entourer les personnes touchées par le cancer.

.

Salle des fêtes Le Bourg Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 63 99 25 ladyevents16@gmail.com

English :

Each reservation is more than just a simple participation: it contributes directly to supporting the FleurdIsa association, which works in the Charente region to improve the daily lives and support people affected by cancer.

German :

Jede Reservierung ist mehr als nur eine Teilnahme: Sie trägt direkt zur Unterstützung der Organisation FleurdIsa bei, die sich in der Charente für die Verbesserung des Alltags und die Betreuung von Menschen einsetzt, die von Krebs betroffen sind.

Italiano :

Ogni prenotazione è più di un semplice contributo: va direttamente a sostegno dell’associazione FleurdIsa, che opera nella Charente per migliorare la vita quotidiana delle persone colpite dal cancro.

Espanol :

Cada reserva es algo más que una contribución: se destina directamente a apoyar a la asociación FleurdIsa, que trabaja en la Charente para mejorar la vida cotidiana de las personas afectadas por el cáncer.

L’événement Pink Party Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême