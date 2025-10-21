Pink Pipelette Saint-Just-Malmont

Pink Pipelette Saint-Just-Malmont mardi 21 octobre 2025.

Pink Pipelette

Gymnase n°2 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Dans le cadre d’Octobre Rose, la section féminine du Tennis de Table de Saint-Just-Malmont vous invite au Pink Pipelette.

au programme un tournoi ouvert à toutes et une découverte du ping-pong pour les non compétitrices.

Gymnase n°2 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 35 07 50

English :

As part of the Pink October campaign, the Saint-Just-Malmont Table Tennis women’s section invites you to the Pink Pipelette.

on the program: a tournament open to all, and an introduction to table tennis for non-competitors.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers lädt Sie die Frauenabteilung des Tischtennisvereins Saint-Just-Malmont zur Pink Pipelette ein.

auf dem Programm: ein Turnier für alle und eine Entdeckung des Tischtennissports für Nicht-Konkurrentinnen.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, la sezione femminile di tennis tavolo di Saint-Just-Malmont vi invita alla Pipelette Rosa.

in programma: un torneo aperto a tutti e un’introduzione al tennis da tavolo per i non agonisti.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la sección femenina de tenis de mesa de Saint-Just-Malmont le invita a la Pipelette Rosa.

en el programa: un torneo abierto a todos y una iniciación al tenis de mesa para no competidoras.

L’événement Pink Pipelette Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Loire Semène