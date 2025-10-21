Pink Pipelette Saint-Just-Malmont
Pink Pipelette Saint-Just-Malmont mardi 21 octobre 2025.
Pink Pipelette
Gymnase n°2 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2025-10-21 19:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Dans le cadre d’Octobre Rose, la section féminine du Tennis de Table de Saint-Just-Malmont vous invite au Pink Pipelette.
au programme un tournoi ouvert à toutes et une découverte du ping-pong pour les non compétitrices.
Gymnase n°2 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 35 07 50
English :
As part of the Pink October campaign, the Saint-Just-Malmont Table Tennis women’s section invites you to the Pink Pipelette.
on the program: a tournament open to all, and an introduction to table tennis for non-competitors.
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers lädt Sie die Frauenabteilung des Tischtennisvereins Saint-Just-Malmont zur Pink Pipelette ein.
auf dem Programm: ein Turnier für alle und eine Entdeckung des Tischtennissports für Nicht-Konkurrentinnen.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, la sezione femminile di tennis tavolo di Saint-Just-Malmont vi invita alla Pipelette Rosa.
in programma: un torneo aperto a tutti e un’introduzione al tennis da tavolo per i non agonisti.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la sección femenina de tenis de mesa de Saint-Just-Malmont le invita a la Pipelette Rosa.
en el programa: un torneo abierto a todos y una iniciación al tenis de mesa para no competidoras.
L’événement Pink Pipelette Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Loire Semène