PINKERTON ENQUETE EN AFRIQUE – LA MAISON BOINOT Niort

PINKERTON ENQUETE EN AFRIQUE Début : 2026-05-09 à 11:00. Tarif : – euros.

Vous êtes invités à vivre une aventure incroyable avec l’un des agents de l’Agence Pinkerton, une organisation ultra-secrète qui combat les injustices et les fourberies sur tous les continents. Dans cette aventure, l’agent Pinkerton est envoyé en Afrique pour affronter un animal atypique qui met le continent sens dessus dessous. Mais pas de panique ! L’agent Pinkerton est là pour sauver la situation. Avec sa détermination, son courage et son sens de l’aventure, il est prêt à tout pour protéger l’Afrique de cette drôle de bête…Ce spectacle participatif, drôle et dansant est spécialement conçu pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Les spectateurs seront invités à participer à l’aventure en intégrant l’Agence Pinkerton. Alors, préparez-vous à rire, danser et vous à vous amuser, car le ton est jovial et l’aventure palpitante !Pinkerton Panique en Afrique, fait partie de la nouvelle saga de 5 spectacles pour enfant qui vous amèneront à découvrir 5 continents et des histoires variées.?Suivez-nous en devenant un Pinkerton !

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79