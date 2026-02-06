Pinkerton La Comédie de Metz Metz

Pinkerton

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Vous êtes invités à vivre une aventure incroyable avec l’un des agents de l’Agence Pinkerton, une organisation ultra-secrète qui combat les injustices et les fourberies sur tous les continents.

Dans cette aventure, l’agent Pinkerton est envoyé en Afrique pour affronter un animal atypique qui met le continent sens dessus dessous. Mais pas de panique ! L’agent Pinkerton est là pour sauver la situation. Avec sa détermination, son courage et son sens de l’aventure, il est prêt à tout pour protéger l’Afrique de cette drôle de bête…

Ce spectacle interactif, drôle et dansant est spécialement conçu pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Les spectateurs seront invités à participer à l’aventure en intégrant l’Agence Pinkerton. Alors, préparez-vous à rire, danser et vous à vous amuser, car le ton est jovial et l’aventure palpitante !

Pinkerton Panique en Afrique, fait partie de la nouvelle saga de 5 spectacles pour enfant qui vous amèneront à découvrir 5 continents et des histoires variées. Suivez-nous en devenant un Pinkerton !Enfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’re invited to live an incredible adventure with one of the agents of the Pinkerton Agency, an ultra-secret organization that fights injustice and deceit on every continent.

In this adventure, Agent Pinkerton is sent to Africa to confront an atypical animal that is turning the continent upside down. But don’t panic! Agent Pinkerton is there to save the day. With his determination, courage and sense of adventure, he’s ready to do anything to protect Africa from this strange beast…

This interactive, funny and danceable show is specially designed for children aged 3 to 8 and their parents. Audience members are invited to join in the adventure as part of the Pinkerton Agency. So get ready to laugh, dance and have fun, because the tone is jovial and the adventure thrilling!

Pinkerton Panic in Africa is part of a new saga of 5 shows for children that will take you on a voyage of discovery of 5 continents and a variety of stories. Follow us and become a Pinkerton!

L’événement Pinkerton Metz a été mis à jour le 2026-02-06 par AGENCE INSPIRE METZ