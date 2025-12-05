Pink’s Wife – Bachelorette Party Peniche Marcounet Paris

Pink’s Wife est un power trio Indie Alt Rock, inspiré par Radiohead, Amy Winehouse, Jamiroquai et Men I Trust.

Sur scène la chanteuse bassiste Diksha, incarne l’attrait et la présence captivante qui accroche immédiatement le regard du public. Hadrian le guitariste est l’imprévisible, toujours chargé d’une énergie explosive et percutante. Quant à notre batteur, Tudi, il reste l’ancrage solide, stable et dynamique de l’ensemble.

The last gig before the honeymoon…

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 8 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris