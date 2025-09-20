« PINOCCHIEL » PAR LE THÉÂTRE POPULAIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT (TPVH) Montarnaud
« PINOCCHIEL » PAR LE THÉÂTRE POPULAIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT (TPVH) Montarnaud samedi 20 septembre 2025.
« PINOCCHIEL » PAR LE THÉÂTRE POPULAIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT (TPVH)
Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Spectacle Vivant par le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH)
Première d’une nouvelle création « Pinocchiel » d’après Carlo Collodi.
Spectacle tout public.
Spectacle Vivant par le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH)
Première d’une nouvelle création « Pinocchiel » d’après Carlo Collodi.
Spectacle tout public.
» Dans un monde pas si lointain, un homme créait un pantin de bois qui prend vie… Pinocchio ? Pinocchia ? Pinocchiel ? » .
Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84
English :
Spectacle Vivant by Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH)
Premiere of a new creation, « Pinocchiel », based on Carlo Collodi.
Show for all audiences.
German :
Lebendige Aufführung durch das Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH)
Premiere einer neuen Kreation « Pinocchiel » nach Carlo Collodi.
Aufführung für alle Zuschauer.
Italiano :
Spettacolo dal vivo del Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH)
Prima di una nuova creazione, « Pinocchiel », basata su Carlo Collodi.
Spettacolo per tutti i pubblici.
Espanol :
Espectáculo en directo del Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH)
Estreno de una nueva creación, « Pinocchiel », basada en Carlo Collodi.
Espectáculo para todos los públicos.
L’événement « PINOCCHIEL » PAR LE THÉÂTRE POPULAIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT (TPVH) Montarnaud a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT