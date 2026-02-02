PINOCCHIEL SPECTACLE FAMILIAL Gignac
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Dans un monde pas si lointain, un homme créait un pantin de bois qui prend vie… Pinocchio ? Pinocchia ? Pinocchiel ?
Un pantin c’est aussi une marionnette, on en fait ce qu’on en veut !
Bienvenue dans l’univers magique de cette créature en quête d’identité et de liberté !
C’est promis vous ne resterez pas de bois devant ce magnifique conte d’apprentissage
jouée par la troupe TPVH
Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie
English :
In a world not so long ago, a man created a wooden puppet that came to life… Pinocchio? Pinocchia ? Pinocchiel?
