PINOCCHIEL SPECTACLE FAMILIAL

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Dans un monde pas si lointain, un homme créait un pantin de bois qui prend vie… Pinocchio ? Pinocchia ? Pinocchiel ?

Dans un monde pas si lointain, un homme créait un pantin de bois qui prend vie… Pinocchio ? Pinocchia ? Pinocchiel ?

Un pantin c’est aussi une marionnette, on en fait ce qu’on en veut !

Bienvenue dans l’univers magique de cette créature en quête d’identité et de liberté !

C’est promis vous ne resterez pas de bois devant ce magnifique conte d’apprentissage

jouée par la troupe TPVH

Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a world not so long ago, a man created a wooden puppet that came to life… Pinocchio? Pinocchia ? Pinocchiel?

L’événement PINOCCHIEL SPECTACLE FAMILIAL Gignac a été mis à jour le 2026-01-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT