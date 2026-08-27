Pinocchio Compagnie Coyote Minute Thors
mercredi 9 décembre 2026 · Thors
Informations pratiques
Thors
Pinocchio Compagnie Coyote Minute
Salle des fêtes Thors Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Les tarifs réduits s’appliquent
• Aux adhérents La Motte des Fées.
• Aux adhérents du Réseau 535 (autour de nous l’A4 à Saint Jean d’Angély, La Palène à Rouillac et La Coupe d’Or à Rochefort.)
• Demandeurs d’emploi
• Étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans
• Personnes en situation de handicap et son accompagnant
• Bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse
• Détenteurs de la carte du ministère de la culture ou Cezam
Un justificatif sera demandé lors de l’achat de votre billet et à l’entrée du spectacle.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
La Compagnie Coyote Minute revisite Pinocchio dans un spectacle mêlant marionnettes, masques, comédiens, ombres chinoises et vidéo. Une aventure espiègle et attachante où Pinocchio apprend peu à peu à grandir.
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Salle des fêtes Thors 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Pinocchio Compagnie Coyote Minute Thors a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge