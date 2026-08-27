Informations pratiques

Thors

Pinocchio Compagnie Coyote Minute

Salle des fêtes Thors Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Les tarifs réduits s’appliquent

• Aux adhérents La Motte des Fées.

• Aux adhérents du Réseau 535 (autour de nous l’A4 à Saint Jean d’Angély, La Palène à Rouillac et La Coupe d’Or à Rochefort.)

• Demandeurs d’emploi

• Étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans

• Personnes en situation de handicap et son accompagnant

• Bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse

• Détenteurs de la carte du ministère de la culture ou Cezam



Un justificatif sera demandé lors de l’achat de votre billet et à l’entrée du spectacle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

La Compagnie Coyote Minute revisite Pinocchio dans un spectacle mêlant marionnettes, masques, comédiens, ombres chinoises et vidéo. Une aventure espiègle et attachante où Pinocchio apprend peu à peu à grandir.

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Salle des fêtes Thors 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Pinocchio Compagnie Coyote Minute Thors a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge