Mêlant théâtre, mime et musique, cette adaptation de Pinocchio pour la cour de récréation propose une lecture ludique et exutoire du conte.

Le vieux Gepetto sculpte un morceau de bois pour en faire une marionnette extraordinaire. Le papa de cette marionnette a déjà tout prévu : il est pauvre, elle pourra lui rapporter de l’argent. Mais à son grand étonnement, au fur et à mesure que Gepetto travaille, la marionnette prend vie puis s’enfuit. Naïve, cruelle et irrévérencieuse, elle s’engage alors dans un parcours semé d’embûches qui la transformera finalement « en petit garçon de chair et d’os ».

Mêlant théâtre, mime et musique, cette adaptation de Pinocchio pour la cour de récréation propose une lecture ludique et exutoire du conte, en partant de la cour d’école comme lieu de jeux, de conflits et de compréhension du rapport à l’autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-23T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-23T20:30:00.000+02:00

https://www.vostickets.net/POLE_SUD/ 0299771320 polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Ecole de l’Auditoire 4 rue Antoine Chatel Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine