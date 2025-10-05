PINOCCHIO L’INCROYABLE VOYAGE – LE ZEPHYR Hem

Par le geste de l’ébéniste, le morceau de bois devient pantin.Par un heureux miracle, le pantin devient enfant.L’histoire aurait pu s’arrêter là…Mais c’était sans compter sur le caractère bien trempé de Pinocchio.?Cela va le mener dans mille situations rocambolesques qui ne tiennent qu’à un fil… de pantin.Redécouvrez l’une des plus belles histoires du monde, dans un festival de couleurs. Les musiciens donneront le rythme de cette toute nouvelle création où comédie, chant et danse vous feront vivre un incroyable voyage.À partir de 3 ansTarif enfant = moins de 10 ansDurée : 1h20Lieu : Le Zéphyr, rue du Tilleul, 59510 Hem

