Pins en Live Fayssal Haguenau

44A rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-03 17:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Fayssal nous entraîne dans son monde musical, à la croisée des machines et du beat box pour une aventure sonore détonante.

De retour d’un long voyage interstellaire semé de nouvelles rencontres et d’expérimentations plurielles, Fayssal nous entraîne dans son monde musical, à la croisée des machines et du beat box pour une aventure sonore détonante. .

44A rue des Carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 91 14 pins@csc-haguenau.fr

English :

Fayssal takes us into his musical world, where machines and beat box meet for an explosive sonic adventure.

