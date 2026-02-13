PINS Point Information Nantes Solidaire, RIG Malville, Nantes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T10:00:00+01:00 – 2026-12-11T11:00:00+01:00

Animateur- Accueillant
Karine FIGUIEL-BOUDAUD, Opératrice de territoire
Camille FOUASSON, Travailleur social
CCAS de la Ville de Nantes

RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 21 14 09 »}]
Permanence sociale Information et accès au droit Nantes Solidaire