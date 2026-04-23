Pint of Science 2026 Bar le Beach Break Santec

Santec

Pint of Science 2026

Bar le Beach Break 675 Rue de Sieck Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:30:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Pint of Science 2026 venez partager une pinte de science !

Du 18 au 20 Mai, des scientifiques viennent à votre rencontre le temps d’une soirée. Dans un cadre convivial, venez découvrir la Science qui se fait du côté de chez vous grâce à l’association Pint of Science .

Pour la 4eme édition en Pays du Léon, vous entendrez parler des rouages d’une gestion durable de nos mers, des mystères de l’effet placebo illusion ou réalité et de questionnement au sujet des mangeurs de plastiques dans l’océan.

Pour un public de tout âge ! Rafraîchissements et snacks en vente sur place.

Rdv à 19:30.

18/05 De la vague à l’Algue

Observer les vagues depuis l’espace par quelle magie et pourquoi ? par Taina Postec

Les algues, un trésor pour notre environnement et notre assiette par Mélanie Cueff

L’amour au clair de lune rythmes lunaires de reproduction des algues par Andres Ritter

19/05 A la découverte des grands fonds marins.

Explorer… Exploration des Grands Fonds. Une brève histoire de la découverte des grands fonds marins et de leur diversité.

Intervenants François Lallier et Pierre-Marie Sarradin

20/05 Rythme de vie, rêves d’océan

Les saisons en question une approche anthropologique des rythmes naturels et sociaux par Oscar Ivan Garcia

S’ancrer ici la mer au cœur du Haut-Léon par Anthony Farge

Programme détaillé et réservation sur pintofscience.fr/events/roscoff. .

Bar le Beach Break 675 Rue de Sieck Santec 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pint of Science 2026 Santec a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX