Pint of Science Cherbourg – Rue au Foudray Cherbourg-en-Cotentin, 21 mai 2025 19:00, Cherbourg-en-Cotentin.

Manche

Pint of Science Cherbourg Rue au Foudray Brasserie La Scène des Halles Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 19:00:00

fin : 2025-05-21 22:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Venez participer au festival international Pint of Science, qui revient à Cherbourg ! Le principe est simple réunir le public désireux d’apprendre de façon ludique et des scientifiques désireux de transmettre, le même soir, au même endroit et en dehors des laboratoires austères. Et quoi de mieux qu’un bar pour parler de science ?!

La soirée « santé & cancer » du mercredi 21 mai permettra de découvrir les métiers de Juliette Jenzer, technicienne de laboratoire en anatomopathologie et de Sophie Lagalle, infirmière en pratique avancée spécialisée en oncohématologie. L’anatomopathologie permet d’étudier les tissus, les cellules et leurs anomalies afin d’orienter les décisions thérapeutiques. Mieux connaitre son ennemi pour le combattre tel est l’objectif de cette discipline peu connue ! L’oncohématologie permet justement de combattre certains cancers !

Bien que le sujet de cette soirée soit sensible, Juliette et Sophie nous donneront deux conférences positives et pleines d’espoir !

Venez participer au festival international Pint of Science, qui revient à Cherbourg ! Le principe est simple réunir le public désireux d’apprendre de façon ludique et des scientifiques désireux de transmettre, le même soir, au même endroit et en dehors des laboratoires austères. Et quoi de mieux qu’un bar pour parler de science ?!

La soirée « santé & cancer » du mercredi 21 mai permettra de découvrir les métiers de Juliette Jenzer, technicienne de laboratoire en anatomopathologie et de Sophie Lagalle, infirmière en pratique avancée spécialisée en oncohématologie. L’anatomopathologie permet d’étudier les tissus, les cellules et leurs anomalies afin d’orienter les décisions thérapeutiques. Mieux connaitre son ennemi pour le combattre tel est l’objectif de cette discipline peu connue ! L’oncohématologie permet justement de combattre certains cancers !

Bien que le sujet de cette soirée soit sensible, Juliette et Sophie nous donneront deux conférences positives et pleines d’espoir ! .

Rue au Foudray Brasserie La Scène des Halles

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 09 68 35 26 gabriel.dupont@terminusdessciences.fr

English : Pint of Science Cherbourg

Come and take part in the international Pint of Science festival, which returns to Cherbourg! The principle is simple: bring together the public eager to learn in a fun way and scientists eager to pass on their knowledge, on the same evening, in the same place and away from austere laboratories. And what better place to talk science than in a bar!

The « Health & Cancer » evening on Wednesday May 21 will be an opportunity to discover the professions of Juliette Jenzer, anatomopathology laboratory technician, and Sophie Lagalle, advanced practice nurse specialized in oncohaematology. Anatomopathology enables the study of tissues, cells and their abnormalities, in order to guide therapeutic decisions. The aim of this little-known discipline is to better understand your enemy so you can fight him! Oncohaematology is precisely what makes it possible to fight certain cancers!

Although this evening’s topic is a sensitive one, Juliette and Sophie will be giving us two positive talks full of hope!

German :

Nehmen Sie am internationalen Festival Pint of Science teil, das wieder in Cherbourg stattfindet! Das Prinzip ist einfach: Man bringt Menschen, die auf spielerische Weise lernen wollen, und Wissenschaftler, die etwas vermitteln wollen, am selben Abend, am selben Ort und außerhalb der strengen Labore zusammen. Und was gibt es Besseres als eine Bar, um über Wissenschaft zu sprechen?!

Der Abend « Gesundheit & Krebs » am Mittwoch, den 21. Mai, bietet die Möglichkeit, die Berufe von Juliette Jenzer, Labortechnikerin in der Pathologie, und Sophie Lagalle, Krankenschwester in fortgeschrittener Praxis mit Spezialisierung auf Onkohämatologie, zu entdecken. Die Anatomiepathologie ermöglicht die Untersuchung von Geweben, Zellen und deren Anomalien, um therapeutische Entscheidungen treffen zu können. Das Ziel dieser wenig bekannten Disziplin ist es, den Feind besser zu kennen, um ihn zu bekämpfen Die Onkohämatologie ermöglicht es, bestimmte Krebsarten zu bekämpfen!

Obwohl das Thema dieses Abends heikel ist, werden Juliette und Sophie uns zwei positive und hoffnungsvolle Vorträge halten!

Italiano :

Venite a partecipare al festival internazionale Pint of Science, che torna a Cherbourg! L’idea è semplice: riunire persone che vogliono imparare in modo divertente e scienziati che vogliono trasmettere le loro conoscenze, nella stessa serata, nello stesso luogo, lontano dagli austeri laboratori. E quale posto migliore per parlare di scienza se non un bar!

La serata « Salute e cancro » di mercoledì 21 maggio sarà l’occasione per conoscere il lavoro di Juliette Jenzer, tecnico di laboratorio di anatomopatologia, e di Sophie Lagalle, infermiera specializzata in oncoematologia. L’anatomopatologia serve a studiare i tessuti, le cellule e le loro anomalie per orientare le decisioni terapeutiche. Lo scopo di questa disciplina poco conosciuta è quello di comprendere meglio il nostro nemico per poterlo combattere! L’oncoematologia è proprio ciò che permette di combattere alcuni tipi di cancro!

Nonostante il tema della serata sia delicato, Juliette e Sophie ci proporranno due conferenze positive e piene di speranza!

Espanol :

Participe en el festival internacional Pint of Science, que regresa a Cherburgo La idea es sencilla: reunir a personas que quieran aprender de forma lúdica y a científicos que quieran compartir sus conocimientos, en una misma velada, en un mismo lugar, lejos de los austeros laboratorios. ¡Y qué mejor lugar para hablar de ciencia que un bar!

La velada « Salud y cáncer » del miércoles 21 de mayo será la ocasión de conocer el trabajo de Juliette Jenzer, técnico de laboratorio de anatomopatología, y Sophie Lagalle, enfermera de práctica avanzada especializada en oncohematología. La anatomopatología permite estudiar los tejidos, las células y sus anomalías para orientar las decisiones terapéuticas. El objetivo de esta disciplina poco conocida es conocer mejor a nuestro enemigo para poder combatirlo La oncohematología es precisamente lo que se necesita para luchar contra ciertos tipos de cáncer

Aunque el tema de la velada es delicado, Juliette y Sophie nos ofrecerán dos conferencias positivas y llenas de esperanza

L’événement Pint of Science Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin